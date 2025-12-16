Ковалёв: главное, чтобы наши парни, не попавшие на МЧМ, не опускали руки

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалёв высказался о молодых российских хоккеистах, не сыгравших на молодёжных чемпионатах мира из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).

— Как человек, выигрывавший молодёжный чемпионат мира в 1992 году, испытываете особые эмоции от того, что ребята, которым исполнилось по 20 лет, по независящим от себя причинам не получили шанса сыграть на подобном турнире?

— Конечно, очень плохо, что многие ребята потеряли возможность сыграть на таком уровне. Но они всё равно растут, играя в КХЛ, в сборной на том же Кубке Первого канала, кто-то уже добрался до НХЛ. И если уж не на молодёжном уровне, то уже на взрослом у них будет возможность попасть в сборную и сыграть на чемпионате мира, куда, я надеюсь, нас рано или поздно допустят.

Поэтому главное, чтобы парни, так и не попавшие на МЧМ, не опускали руки и сделали всё, чтобы в будущем попасть на взрослый ЧМ, когда ИИХФ разрешит нам там играть. Но надеюсь, что молодёжной и юниорской сборным России позволят играть на чемпионатах мира по своим возрастам уже в ближайшее время и наше нынешнее молодое поколение использует этот шанс, — приводят слова Ковалёва «Известия».