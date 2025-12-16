Скидки
СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
19:00 Мск
«Небольшой шок, будто видео какое-то». Гутик — о драке вратарей «Адмирала» и «Авангарда»

«Небольшой шок, будто видео какое-то». Гутик — о драке вратарей «Адмирала» и «Авангарда»
Комментарии

Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик рассказал о драке между вратарём «Авангарда» Андреем Мишуровым и голкипером дальневосточного клуба Адамом Гуской в очной игре команд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Мартынов (Фьоре) – 06:58 (5x5)     2:0 Окулов (Фьоре, Пономарёв) – 10:28 (5x5)     3:0 Ибрагимов (Галимов, Потуральски) – 11:22 (5x5)     4:0 Шарипзянов (Чистяков, Потуральски) – 12:46 (5x5)     4:1 Олсон (Завгородний, Шулак) – 19:41 (5x5)     5:1 Рашевский (Блажиевский, Котляревский) – 22:07 (5x5)     6:1 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 35:25 (5x4)    

— Удивительный момент этого сезона – драка вратарей в матче «Авангард» — «Адмирал». Как воспринял это?
— Вообще не понял, что происходит. Я сидел на скамейке, тут болельщики закричали, я смотрю, а там два вратаря в центре дерутся. В небольшом шоке был, как будто какое-то видео смотрел. А так… Это эмоции, у вратарей они тоже проявляются. Андрюху Мишурова я хорошо знаю, он эмоциональный парень, Адам Хуска у нас тоже легко может закипеть. Ничего плохого в этом нет, болельщикам понравилось, обошлось без травм, парни пожали руки друг другу, — сказал Гутик в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Гутиком читайте на «Чемпионате»:
«Зашли в раздевалку, нам объявили: «Тамбиев отстранён». Интервью с рекордсменом «Адмирала»
Эксклюзив
«Зашли в раздевалку, нам объявили: «Тамбиев отстранён». Интервью с рекордсменом «Адмирала»
Комментарии
Новости. Хоккей
