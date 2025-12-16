«Небольшой шок, будто видео какое-то». Гутик — о драке вратарей «Адмирала» и «Авангарда»

Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик рассказал о драке между вратарём «Авангарда» Андреем Мишуровым и голкипером дальневосточного клуба Адамом Гуской в очной игре команд.

— Удивительный момент этого сезона – драка вратарей в матче «Авангард» — «Адмирал». Как воспринял это?

— Вообще не понял, что происходит. Я сидел на скамейке, тут болельщики закричали, я смотрю, а там два вратаря в центре дерутся. В небольшом шоке был, как будто какое-то видео смотрел. А так… Это эмоции, у вратарей они тоже проявляются. Андрюху Мишурова я хорошо знаю, он эмоциональный парень, Адам Хуска у нас тоже легко может закипеть. Ничего плохого в этом нет, болельщикам понравилось, обошлось без травм, парни пожали руки друг другу, — сказал Гутик в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.