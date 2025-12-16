Скидки
Хоккей

«Никакого счётчика». Гутик — о том, что стал лучшим снайпером в истории «Адмирала»

«Никакого счётчика». Гутик — о том, что стал лучшим снайпером в истории «Адмирала»
Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик рассказал о своих эмоциях от того факта, что он стал лучшим снайпером в истории дальневосточного клуба. Всего на счету форварда 54 заброшенные шайбы.

— Недавно ты стал лучшим снайпером в истории «Адмирала». Какие-то особенные эмоции испытал?
— Всегда приятно входить в какую-то историю. Клуб «Адмирал» не так долго существует, только начинает становиться медийным и узнаваемым и двигается большими шагами в этом направлении. Но стать лучшим снайпером «Адмирала» — это не моя главная цель, сейчас важнее командные задачи, для начала выйти в плей-офф.

— Рекордный гол перевёл игру в Магнитогорске в овертайм, очень важная шайба. В моменте, наверное, больше этому обрадовался, чем рекорду?
— Да, конечно. После игры думал о том, что проиграли матч, а про рекорд уже в автобусе мне сказали, поздравили. Никакого счётчика голов до Александра Горшкова в голове не было, — сказал Гутик в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Гутиком читайте на «Чемпионате»:
«Зашли в раздевалку, нам объявили: «Тамбиев отстранён». Интервью с рекордсменом «Адмирала»
«Зашли в раздевалку, нам объявили: «Тамбиев отстранён». Интервью с рекордсменом «Адмирала»
