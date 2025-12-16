Гутик: в Хабаровске я полюбил хоккей, но нет особенных чувств, когда забиваю «Амуру»

Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик рассказал про игры против своего родного клуба — хабаровского «Амура».

— Недавно ты забросил очень красивую шайбу Хабаровску. Есть что-то особенное в том, чтобы забивать родной команде?

— Особых чувств от того, что забиваю именно «Амуру», нет. Но всегда очень круто отличаться на родине, на глазах у своих родных, которые всегда приходят на матчи в Хабаровске, болеют за меня.

— Ты сам себя считаешь воспитанником «Амура»?

— Любовь к хоккею мне привили в Хабаровске, так что считаю себя воспитанником хабаровского хоккея. А на взрослый уровень переходил уже в Ярославле, — сказал Гутик в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.