Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гутик: в Хабаровске я полюбил хоккей, но нет особенных чувств, когда забиваю «Амуру»

Гутик: в Хабаровске я полюбил хоккей, но нет особенных чувств, когда забиваю «Амуру»
Комментарии

Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик рассказал про игры против своего родного клуба — хабаровского «Амура».

— Недавно ты забросил очень красивую шайбу Хабаровску. Есть что-то особенное в том, чтобы забивать родной команде?
— Особых чувств от того, что забиваю именно «Амуру», нет. Но всегда очень круто отличаться на родине, на глазах у своих родных, которые всегда приходят на матчи в Хабаровске, болеют за меня.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

— Ты сам себя считаешь воспитанником «Амура»?
— Любовь к хоккею мне привили в Хабаровске, так что считаю себя воспитанником хабаровского хоккея. А на взрослый уровень переходил уже в Ярославле, — сказал Гутик в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Гутиком читайте на «Чемпионате»:
«Зашли в раздевалку, нам объявили: «Тамбиев отстранён». Интервью с рекордсменом «Адмирала»
Эксклюзив
«Зашли в раздевалку, нам объявили: «Тамбиев отстранён». Интервью с рекордсменом «Адмирала»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android