«Сибирь» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 15:30 мск

Сегодня, 16 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Новосибирске состоится встреча между между местной «Сибирью» и омским «Авангардом». Матч на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 декабря 2025, вторник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Авангард Омск

Это будет первая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги омский клуб сыграл 32 матча, в которых набрал 45 очков, и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 26 очками после 34 встреч находится на последней строчке Востока.