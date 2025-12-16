Скидки
Сибирь — Авангард: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 15:30 мск

«Сибирь» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 15:30 мск
Комментарии

Сегодня, 16 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Новосибирске состоится встреча между между местной «Сибирью» и омским «Авангардом». Матч на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Авангард
Омск
Это будет первая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги омский клуб сыграл 32 матча, в которых набрал 45 очков, и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 26 очками после 34 встреч находится на последней строчке Востока.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
