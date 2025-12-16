Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА — Шанхайские Драконы: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

СКА — «Шанхайские Драконы»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 16 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится матч между местным СКА и «Шанхайскими Драконами». Игра на стадионе «Ледовый» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч СКА — «Шанхайские Драконы» 16 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Это будет третья игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее команды одержали по одной победе. СКА расположился на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 39 очков. «Шанхайские Драконы» с 36 очками занимают девятую строчку в таблице Запада.

Материалы по теме
В СКА приструнили Ларионова, в «Локомотиве» спорят с Хартли. Чем удивляют клубы КХЛ? Запад
В СКА приструнили Ларионова, в «Локомотиве» спорят с Хартли. Чем удивляют клубы КХЛ? Запад
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android