СКА — «Шанхайские Драконы»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится матч между местным СКА и «Шанхайскими Драконами». Игра на стадионе «Ледовый» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет третья игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее команды одержали по одной победе. СКА расположился на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 39 очков. «Шанхайские Драконы» с 36 очками занимают девятую строчку в таблице Запада.