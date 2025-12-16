СКА — «Шанхайские Драконы»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск
Сегодня, 16 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится матч между местным СКА и «Шанхайскими Драконами». Игра на стадионе «Ледовый» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч СКА — «Шанхайские Драконы» 16 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Это будет третья игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее команды одержали по одной победе. СКА расположился на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 39 очков. «Шанхайские Драконы» с 36 очками занимает девятую строчку в таблице Запада.
Материалы по теме
Комментарии