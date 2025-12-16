Леонид Вайсфельд определил лучших игроков после половины сезона-2025/2026 КХЛ

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд назвал лучших игроков после половины сезона-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги.

«Если называть лучших защитников, то я выберу Дамира Шарипзянова из «Авангарда» и Даниила Пыленкова из «Динамо». Лучший центральный нападающий – Евгений Митякин из «Нефтехимика». Первый крайний в моей пятёрке Владимир Ткачёв. Второй крайний – Роман Канцеров. Они оба очень хорошо сейчас выступают за «Металлург». Если говорить о лучшем вратаре, то здесь ситуация немного сложнее. Но я остановлю свой выбор на Никите Серебрякове. Он один из лучших в КХЛ на данный момент», — приводит слова Вайсфельда «Советский спорт».