Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Леонид Вайсфельд определил лучших игроков после половины сезона-2025/2026 КХЛ

Леонид Вайсфельд определил лучших игроков после половины сезона-2025/2026 КХЛ
Комментарии

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд назвал лучших игроков после половины сезона-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги.

«Если называть лучших защитников, то я выберу Дамира Шарипзянова из «Авангарда» и Даниила Пыленкова из «Динамо». Лучший центральный нападающий – Евгений Митякин из «Нефтехимика». Первый крайний в моей пятёрке Владимир Ткачёв. Второй крайний – Роман Канцеров. Они оба очень хорошо сейчас выступают за «Металлург». Если говорить о лучшем вратаре, то здесь ситуация немного сложнее. Но я остановлю свой выбор на Никите Серебрякове. Он один из лучших в КХЛ на данный момент», — приводит слова Вайсфельда «Советский спорт».

Матч СКА — «Шанхайские Драконы» 16 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Материалы по теме
Двукратный олимпийский чемпион Касатонов отметил лучших тренеров в КХЛ в 2025 году
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android