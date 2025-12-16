Главный тренер «Флориды» Морис отметил игру Бобровского во встрече с «Тампой»
Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис отметил игру вратаря «пантер» Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа‑Бэй Лайтнинг».
«Наши лучшие игроки показали себя с лучшей стороны. Сергей сделал два или три сейва в начале игры, когда мы вышли вперёд. Быстрый выход в атаку и наша игра в меньшинстве — вот что стало ключевым. Забивать голы и не позволять большинству соперника отметиться в статистике — вот два главных фактора», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.
В ночь с 15 на 16 декабря мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Экблад) – 02:16 (sh) 0:2 Лунделль (Балинскис, Джонс) – 03:48 0:3 Маршан (Вераге, Экблад) – 31:48 0:4 Райнхарт (Самоскевич) – 38:08 (pp) 1:4 Крозье (Бьёркстранд, Пойнт) – 39:27 2:4 Мозер (Пойнт, Рэддиш) – 42:11 2:5 Вераге (Балинскис) – 46:37
