В «Нью-Джерси» рассказали о состоянии Арсения Грицюка, получившего травму

Российский тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин рассказал о самочувствии форварда команды Арсения Грицюка, получившего травму.

«Грицюк говорит, что чувствует себя лучше. Я надеюсь, что в ближайших играх он сможет выйти на лёд. У нас пошла эпидемия травм, и его отсутствие сказывается. Мы надеемся, что он залечит травмы, отдохнёт и будет играть в полную силу», — цитирует Брылина ТАСС.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 31 матче, отметился семью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Грицюк был выбран «Нью-Джерси» в 2019 году в пятом раунде под общим 129-м номером. В КХЛ Арсений выступал за омский «Авангард» и петербургский СКА.

