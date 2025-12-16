Рябыкин — о возможном допуске от ИИХФ: как бы опять не придумали байку про «безопасность»

Бывший тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять с молодых российских и белорусских спортсменов все ограничения на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта.

— Другое событие недели – решение МОК вернуть на международную арену юношеские команды России и Беларуси. Что думаете?

— Все профессиональные люди переживают за поколения, скажем, 2005-2010-х годов рождения, которые из-за политики были лишены международных соревнований. Как бы мы ни старались внутри России, опыт международных встреч, особенно с североамериканцами, для роста молодых хоккеистов крайне необходим.

Знаю, что решение МОК наш молодёжный хоккей обнадёжило. Наши мальчишки хотят соревноваться не только между собой, но и с канадцами, американцами, шведами. Получается, теперь сделан шаг в правильном направлении.

— Насколько широкий?

— Вот тут вопрос. Да, сделана рекомендация на самом высшем спортивном уровне – речь о МОК. Но теперь всё будет зависеть от ребят на местах, то есть от ИИХФ. А там, судя по комментариям последних лет, очень много политики. В общем как бы опять не придумали эту нелепую байку-отговорку про «безопасность», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.