«Уже за это его должны были выгнать». Илья Воробьёв — про деталь в работе Бенуа Гру

Бывший главный тренер сборной России, магнитогорского «Металлурга», СКА и ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина Илья Воробьёв прокомментировал решение Бенуа Гру покинуть пост наставника «Трактора».

«Честно говоря, я вообще не понимаю, как можно было так сделать, как Бенуа Гру. Это не красит иностранных тренеров, что ты бросаешь такую работу, за которую тебе платят деньги. Как я понимаю, он был очень зол на то, что вратарь в «Тракторе» не сыграл так, как от него ждали, что не сохранили Зака Фукале.

После какого-то матча он стоял с зубочисткой во рту. Уже за это его должны были выгнать, когда он так стоял при всей челябинской публике. В Северной Америке его в следующий раз оштрафовали бы за это или не пустили на арену. Видимо, у него уже в этот момент что-то пошатнулось», — цитирует Воробьёва ТАСС.