Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Уже за это его должны были выгнать». Илья Воробьёв — про деталь в работе Бенуа Гру

«Уже за это его должны были выгнать». Илья Воробьёв — про деталь в работе Бенуа Гру
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России, магнитогорского «Металлурга», СКА и ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина Илья Воробьёв прокомментировал решение Бенуа Гру покинуть пост наставника «Трактора».

«Честно говоря, я вообще не понимаю, как можно было так сделать, как Бенуа Гру. Это не красит иностранных тренеров, что ты бросаешь такую работу, за которую тебе платят деньги. Как я понимаю, он был очень зол на то, что вратарь в «Тракторе» не сыграл так, как от него ждали, что не сохранили Зака Фукале.

После какого-то матча он стоял с зубочисткой во рту. Уже за это его должны были выгнать, когда он так стоял при всей челябинской публике. В Северной Америке его в следующий раз оштрафовали бы за это или не пустили на арену. Видимо, у него уже в этот момент что-то пошатнулось», — цитирует Воробьёва ТАСС.

Материалы по теме
«Сейчас в КХЛ быстрые команды впереди». Промежуточные итоги с Ильёй Воробьёвым
Эксклюзив
«Сейчас в КХЛ быстрые команды впереди». Промежуточные итоги с Ильёй Воробьёвым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android