Локомотив — Динамо Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:00 мск

«Локомотив» — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:00 мск
Комментарии

Сегодня, 16 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Ярославле состоится встреча между местным «Локомотивом» и минским «Динамо». Матч на стадионе «Арена-2000-Локомотив» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет вторая игра между командами из шести запланированных в текущей регулярке. В первом матче сильнее было «Динамо». В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги ярославский клуб сыграл 36 матчей, в которых набрал 48 очков, и расположился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 47 очками после 32 встреч находится на третьей строчке Запада.

