«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 16 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Казани состоится встреча между между местным «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Матч на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Салават Юлаев Уфа

Это будет четвёртая игра между командами из шести запланированных в текущей регулярке. В двух встречах сильнее был «Ак Барс», в одной — «Салават Юлаев». В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский клуб сыграл 36 матчей, в которых набрал 48 очков, и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 31 очком после 34 встреч находится на восьмой строчке Востока.