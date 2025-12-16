Скидки
Миннесота — Вашингтон: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 4:00 мск

Комментарии

В ночь на 17 декабря продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Сент-Поле (США) состоится встреча между «Миннесотой Уайлд» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч на стадионе «Гранд Казино Арена» начнётся в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Это вторая и заключительная игра между командами в текущей регулярке. В первой встрече сильнее был «Вашингтон» со счётом 5:1.

В нынешнем сезоне «Миннесота» провёла 33 встречи, в которых набрала 43 очка, клуб расположился на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» с 40 очками после 32 матчей находится на третьей строчке Востока.

