Ковалёв: в начале карьеры Овечкин технически не особо был развит, но был упёртым

Ковалёв: в начале карьеры Овечкин технически не особо был развит, но был упёртым
Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалёв рассказал о становлении карьеры российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Одним из главных событий в спортивном мире в заканчивающемся 2025 году стал рекорд Александра Овечкина по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. У вас есть объяснение, как ему это удалось?
— За счёт своей работы. Человек потратил всю свою жизнь, играя в хоккей, оттренировывая свои броски, свои моменты. За счёт чего ещё такое может быть возможно (улыбается)?

— Когда 20 лет назад впервые его увидели, впервые пересеклись с ним в сборной, чувствовали, что он может сделать такую крутую карьеру?
— У него уже тогда был большой потенциал, очень хороший бросок. Может быть, в то время Саша технически не особо был развит, но хорошей скоростью обладал. Плюс был упёртым — лез напролом, мог создать момент из ничего, — приводят слова Ковалёва «Известия».

