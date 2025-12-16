Скидки
Ларионов: СКА в паузе провёл очень хорошие занятия с тренером по ментальной твёрдости

Ларионов: СКА в паузе провёл очень хорошие занятия с тренером по ментальной твёрдости
Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился ожиданиями от возобновления регулярного чемпионата КХЛ и рассказал о работе армейского клуба во время паузы на игры сборной «Россия 25».

«Приятно вернуться в «Ледовый». Видим атмосферу, трибуны в ожидании матча [с «Шанхаем»]. Лёд очень хороший. Мы были в поездках, играли неплохо. Была небольшая пауза, где ребята могли перевести дыхание, восстановиться. С огромной энергетикой, желанием проводят тренировки. Ожидаем, что игра будет такая же интересная, как и были матчи на выезде.

Мы дали ребятам паузу, после этого они вернулись в расположение команды, провели хорошие тренировки в зале, на льду, тактические. Провели очень хорошие психологические тренировки с тренером по ментальной твёрдости. В этом плане сейчас предстоят шесть игр до конца уходящего года. Будем идти от игры к игре», — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.

Матч СКА — «Шанхайские Драконы» 16 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
