Канадский нападающий Лоуренс покинул «Ладу»

Комментарии

Хоккейный клуб «Лада» и нападающий Джош Лоуренс расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба

«Мы благодарим Джошуа за игру и желаем успешного продолжения карьеры», — сказано в сообщении команды.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл за «Ладу» 14 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

На данный момент «Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с 23 очками после 34 игр.

Ранее стало известно, что хоккейные клубы «Лада» и ЦСКА произвели крупный обмен хоккеистами.

