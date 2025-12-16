Скидки
Хоккей

«Есть реваншистское настроение». Защитник «Ак Барса» Карпухин — о дерби с «Салаватом»

«Есть реваншистское настроение». Защитник «Ак Барса» Карпухин — о дерби с «Салаватом»
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин поделился ожиданиями от встречи с «Салаватом Юлаевым». Игра состоится сегодня, 16 декабря, в 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
– Какие ожидания от игры?
– «Зелёное дерби» – особенный матч, будет двойной накал, классная атмосфера. Помним, что в последнем матче с «Салаватом» мы уступили, есть реваншистское настроение. Обидное поражение было в Уфе, поэтому хотим порадовать наших болельщиков, у нас боевой настрой. Сделаем всё, чтобы победить сегодня.

– Расскажите о выступлении на Кубке Первого канала.
– Получил эмоции: с кем-то познакомился, пообщался с теми, кого давно не видел. Очень рад, что мы победили в этом турнире, особенно после майских игр – тогда был небольшой осадочек. Провели хорошие игры на высоком уровне, подзарядился эмоционально, — цитирует Карпухина пресс-служба «Ак Барса».

