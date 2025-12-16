Скидки
«Амбициозность подкрепляется опытом». Волков — о назначении Корешкова в «Трактор»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал назначение Евгения Корешкова на должность главного тренера челябинского клуба.

«На протяжении последней недели все болельщики «Трактора» ждали назначения нового главного тренера. Сегодня мы рады объявить, что до конца нынешнего сезона им будет Евгений Корешков. Этот наставник почти месяц работает с основным составом, хорошо знает имеющихся в распоряжении хоккеистов и готов в ближайшее время наладить игру и, соответственно, результаты. Амбициозность Евгения Геннадьевича подкрепляется опытом, поэтому выбор пал именно на его кандидатуру. Удачи и успехов!» — цитирует Волкова пресс-служба «Трактора».

