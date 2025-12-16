Скидки
Квартальнов и Гатиятулин — тренеры KHL Rus Stars на Матче звёзд — 2026

Континентальная хоккейная лига сообщила, что Дмитрий Квартальнов и Анвар Гатиятулин стали главными тренерами команды KHL Rus Stars на Матче звёзд — 2026, который состоится в Екатеринбурге 7-8 февраля.

Для Дмитрия Квартальнова предстоящий Матч звёзд станет пятым в карьере — ранее он принимал участие в звёздных уикендах в 2014, 2016, 2017 и 2020 годах. Квартальнов работает в минском «Динамо» третий сезон, ранее он возглавлял «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс». Дмитрий Квартальнов является рекордсменом среди тренеров по количеству матчей (994) и побед (615) в КХЛ.

Анвар Гатиятулин дебютирует на Матче звёзд КХЛ. Наивысший результат, которого он добивался в качестве главного тренера в лиге – бронзовые медали сезонов-2017/2018 и 2021/2022. Нынешний сезон для него – второй во главе «Ак Барса», также в КХЛ Гатиятулин работал в «Тракторе».

