Райан Спунер поделился ожиданиями от игры «Шанхайских Драконов» со СКА

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райан Спунер прокомментировал паузу в регулярном чемпионате КХЛ и поделился ожиданиями от игры со СКА.

— Райан, что скажешь о возобновлении тренировок после паузы? Было ли сложно снова вкатиться в тренировочный ритм?

— Первый тренировочный день после паузы был тяжеловат, но это уже в прошлом. Пауза в чемпионате – отличное время отдохнуть и физически, и ментально. Но сейчас мы на 100% вернулись к работе. В игре со СКА будет весело!

— Можно ли сказать, что матчи против другой команды из Санкт-Петербурга особенные для «Драконов»?

— Так и есть, мы играли с ними где-то месяц назад, это был неплохой и интересный матч. Прямо сейчас они выше нас на три очка в турнирной таблице, нас ждёт важная игра. Впереди ещё 35 матчей до конца сезона, и нам надо поднапрячься, чтобы выдать хороший отрезок во второй половине сезона.

— Есть ли что-то непривычное в том, что выездной матч ты играешь в Санкт-Петербурге?

— Я играл в Минске, Омске и Екатеринбурге, и для меня это первый сезон с такими «домашними» выездами. У ребят, которые выступали в московских командах, в сезоне часто бывали такие встречи. Для меня же это необычно, но приятно, что мы, можно сказать, будем играть дома. Это хорошо.

— Довольно банальный вопрос, но что надо сделать, чтобы забрать два очка?

— Нам нужен хороший старт, нам надо с первых минут стараться превосходить оппонента. Если у нас это получится, всё будет хорошо, — цитирует Спунера сайт «Шанхайских Драконов».