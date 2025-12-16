Скидки
В «Металлурге» рассказали, какую позицию в команде планируют усилить

Комментарии

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков заявил, что клуб старается усилить оборонительные линии, и ответил на вопрос о габаритах атакующих хоккеистов команды.

— Есть ли позиции, которые планируете усиливать?
— Есть мысли, в первую очередь нужно усилить защитную линию, учитывая травмы, которые у нас сейчас есть. Больше смотрим в эту сторону. Но если будем понимать, что на рынке есть игрок, который усилит нашу команду, конечно, будем работать [над его трансфером].

— У вас достаточно низкорослое нападение. Как относитесь к разговорам о том, что с такими форвардами сложно решать задачи в плей‑офф, а команды с низкорослым нападением ни разу не выигрывали Кубок Гагарина?
— Посмотрим, но пока всё достаточно неплохо складывается. Да и защитная линия у нас не такая маленькая, как нападение. Наш стиль игры подразумевает наличие быстрых и техничных игроков, чтобы они были способны выполнять требования тренерского штаба. Сильной проблемы мы не видим, будем смотреть ближе к дедлайну, тогда в нашем понимании картинка лучше сложится, — цитирует Бирюкова «Матч ТВ».

