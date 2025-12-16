Скидки
Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2028 года пройдёт в Финляндии

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2028 года пройдёт в финских городах Тампере и Турку, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Финляндия в седьмой раз в истории станет хозяйкой турнира. Мировое первенство среди игроков не старше 20 лет пройдёт с 26 декабря 2027 года по 5 января 2028 года.

Также сообщается, что Финляндия совместно с Латвией готовит заявку на проведение взрослого чемпионата мира в 2030 году. Решение о месте проведения турнира будет принято конгрессом ИИХФ в 2026 году.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.

