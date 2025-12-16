Скидки
Белозёров: гол «Авангарду» на последней секунде — самое удивительное, что со мной было

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозёров рассказал о своём голе «Авангарду» (6:5) на последней секунде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
6 : 5
Авангард
Омск
1:0 Хоружев (Селезнёв, Точилкин) – 05:11 (5x5)     1:1 Лажуа (Шарипзянов, Окулов) – 05:51 (5x4)     1:2 Маклауд (Лажуа, Окулов) – 07:55 (5x4)     1:3 Якупов (Пономарёв, Ибрагимов) – 15:49 (5x5)     1:4 Якупов (Лажуа, Серебряков) – 32:22 (5x4)     2:4 Точилкин (Дергачёв, Федотов) – 33:59 (5x4)     2:5 Волков (Пономарёв, Якупов) – 36:11 (5x4)     3:5 Николишин (Чмыхов, Попугаев) – 37:01 (5x5)     4:5 Белозёров (Артамонов, Душак) – 47:39 (5x5)     5:5 Хоружев (Душак, Федотов) – 51:42 (5x4)     6:5 Белозёров (Сериков, Долганов) – 59:59 (5x5)    

– Самый памятный матч сезона?
– С «Авангардом».

– Тот гол – самое удивительное, что с вами случалось?
– Однозначно. По эмоциям ничего не перебьёт пока.

– Празднование повторили за Овечкиным?
– Все уже мне сказали об этом (смеётся). Импровизация была, – сказал Белозёров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В текущем сезоне Андрей Белозёров сыграл 35 матчей, где набрал 30 (17+13) очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

