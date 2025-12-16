Белозёров: гол «Авангарду» на последней секунде — самое удивительное, что со мной было

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозёров рассказал о своём голе «Авангарду» (6:5) на последней секунде.

– Самый памятный матч сезона?

– С «Авангардом».

– Тот гол – самое удивительное, что с вами случалось?

– Однозначно. По эмоциям ничего не перебьёт пока.

– Празднование повторили за Овечкиным?

– Все уже мне сказали об этом (смеётся). Импровизация была, – сказал Белозёров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В текущем сезоне Андрей Белозёров сыграл 35 матчей, где набрал 30 (17+13) очков.

