Белозёров: гол «Авангарду» на последней секунде — самое удивительное, что со мной было
Поделиться
Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозёров рассказал о своём голе «Авангарду» (6:5) на последней секунде.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
6 : 5
Авангард
Омск
1:0 Хоружев (Селезнёв, Точилкин) – 05:11 (5x5) 1:1 Лажуа (Шарипзянов, Окулов) – 05:51 (5x4) 1:2 Маклауд (Лажуа, Окулов) – 07:55 (5x4) 1:3 Якупов (Пономарёв, Ибрагимов) – 15:49 (5x5) 1:4 Якупов (Лажуа, Серебряков) – 32:22 (5x4) 2:4 Точилкин (Дергачёв, Федотов) – 33:59 (5x4) 2:5 Волков (Пономарёв, Якупов) – 36:11 (5x4) 3:5 Николишин (Чмыхов, Попугаев) – 37:01 (5x5) 4:5 Белозёров (Артамонов, Душак) – 47:39 (5x5) 5:5 Хоружев (Душак, Федотов) – 51:42 (5x4) 6:5 Белозёров (Сериков, Долганов) – 59:59 (5x5)
– Самый памятный матч сезона?
– С «Авангардом».
– Тот гол – самое удивительное, что с вами случалось?
– Однозначно. По эмоциям ничего не перебьёт пока.
– Празднование повторили за Овечкиным?
– Все уже мне сказали об этом (смеётся). Импровизация была, – сказал Белозёров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
В текущем сезоне Андрей Белозёров сыграл 35 матчей, где набрал 30 (17+13) очков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Полную версию эксклюзивного интервью с Андреем Белозёровым читайте на «Чемпионате»:
Комментарии
- 16 декабря 2025
-
15:45
-
15:33
-
15:21
-
15:11
-
14:48
-
14:28
-
14:09
-
14:07
-
13:48
-
13:42
-
13:30
-
13:11Канадский нападающий Лоуренс покинул «Ладу» Официально
-
12:49
-
12:30
-
12:28
-
12:13
-
11:52
-
11:35
-
11:24
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:33
-
10:20
-
10:07
-
09:55
-
09:43
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:44
-
08:33
-
08:20
-
08:06