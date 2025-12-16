Лидер «Нефтехимика» Белозёров рассказал, мог ли оказаться в более статусном клубе КХЛ

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозёров ответил на вопрос, мог ли он оказаться в более статусном клубе Континентальной хоккейной лиги.
– Как произошёл ваш переход в «Нефтехимик» из «Лады»?
– Провёл хороший сезон в Тольятти, после чего «Нефтехимик» приобрёл меня.
– «Лада» хотела вас вернуть, когда вернулась в КХЛ?
– Таких разговоров не было, да и у меня уже был контракт с «Нефтехимиком» на три года.
– Была ли возможность оказаться в более статусной команде?
– Слухи были такие, но до конкретики ничего не доходило, – сказал Белозёров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.