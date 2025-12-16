Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Белозёров: в КХЛ каждая команда может выиграть кубок. Фавориты есть, но все матчи от ножа

Белозёров: в КХЛ каждая команда может выиграть кубок. Фавориты есть, но все матчи от ножа
Комментарии

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозёров рассказал о конкуренции в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

– Есть мнение, что уровень «Нефтехимика» перерасти легко, а вот добиться с ним успехов – гораздо сложнее. Согласны?
– В КХЛ каждая команда может выиграть кубок. Где-то подбор игроков – лучше, где-то – хуже. Однако сейчас все игры равные. Фавориты есть, но матчи получаются от ножа. Все команды неуступчивые, – сказал Белозёров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В текущем сезоне Андрей Белозёров сыграл 35 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 13 результативных передач.

Полную версию эксклюзивного интервью с Андреем Белозёровым читайте на «Чемпионате»:
«Гришин поменял в «Нефтехимике» абсолютно всё». Интервью с лидером нижнекамцев
Эксклюзив
«Гришин поменял в «Нефтехимике» абсолютно всё». Интервью с лидером нижнекамцев
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android