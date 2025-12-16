Белозёров: в КХЛ каждая команда может выиграть кубок. Фавориты есть, но все матчи от ножа

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозёров рассказал о конкуренции в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

– Есть мнение, что уровень «Нефтехимика» перерасти легко, а вот добиться с ним успехов – гораздо сложнее. Согласны?

– В КХЛ каждая команда может выиграть кубок. Где-то подбор игроков – лучше, где-то – хуже. Однако сейчас все игры равные. Фавориты есть, но матчи получаются от ножа. Все команды неуступчивые, – сказал Белозёров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В текущем сезоне Андрей Белозёров сыграл 35 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 13 результативных передач.