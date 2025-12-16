Вайсфельд назвал главные команды-открытия текущего сезона КХЛ

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд рассказал о главных командах-открытиях текущего сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Мне кажется, что далеко ходить не надо. Главным сюрпризом этого сезона стало «Торпедо». Ещё хочу отметить «Северсталь». Череповец и в прошлом году играл хорошо, но в этом сезоне команда Козырева производит ещё большее впечатление. С точки зрения игры больше всего меня впечатлила «Северсталь», а результатами — «Торпедо».

Если говорить о минском «Динамо», то в хорошей игре команды нет ничего удивительного. У них очень сильный состав: много иностранцев, бригада вратарей одна из лучших в лиге, главный тренер работает уже третий год. Минчане играют очень здорово, но нельзя сказать, что они удивляют. Тот же «Металлург» тоже играет очень хорошо, но в этом тоже нет ничего удивительного», — цитирует Вайсфельда «Советский спорт».