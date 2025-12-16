«Про ошибки объясняют более спокойно». Лидер «Нефтехимика» — об изменениях при Гришине

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозёров рассказал о работе с главным тренером нижнекамского клуба Игорем Гришиным.

– Что в команде изменил Игорь Гришин?

– Всё. Абсолютно всё. Раньше у нас была другая игра, мы были командой оборонительного плана. Сейчас больше заточены на атаку, контроль шайбы. Везде играем активно.

– Это касается и раздевалки?

– Да, есть такие моменты. Про ошибки объясняют в более спокойном тоне. Всё нормально, – сказал Белозёров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В текущем сезоне Андрей Белозёров сыграл 35 матчей, где набрал 30 (17+13) очков.