Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Про ошибки объясняют более спокойно». Лидер «Нефтехимика» — об изменениях при Гришине

«Про ошибки объясняют более спокойно». Лидер «Нефтехимика» — об изменениях при Гришине
Комментарии

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозёров рассказал о работе с главным тренером нижнекамского клуба Игорем Гришиным.

– Что в команде изменил Игорь Гришин?
– Всё. Абсолютно всё. Раньше у нас была другая игра, мы были командой оборонительного плана. Сейчас больше заточены на атаку, контроль шайбы. Везде играем активно.

– Это касается и раздевалки?
– Да, есть такие моменты. Про ошибки объясняют в более спокойном тоне. Всё нормально, – сказал Белозёров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В текущем сезоне Андрей Белозёров сыграл 35 матчей, где набрал 30 (17+13) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Андреем Белозёровым читайте на «Чемпионате»:
«Гришин поменял в «Нефтехимике» абсолютно всё». Интервью с лидером нижнекамцев
Эксклюзив
«Гришин поменял в «Нефтехимике» абсолютно всё». Интервью с лидером нижнекамцев
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android