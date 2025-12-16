Спортивный директор «Лады»: ребята полны решимости побороться за выход в плей-офф

Спортивный директор «Лады» Ильдар Мухометов заявил, что в клубе надеются на попадание в плей-офф в текущем сезоне. На данный момент тольяттинский клуб занимает 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ и отстаёт от зоны плей-офф на 14 очков.

— Расскажите, пожалуйста, какая сейчас в целом обстановка в команде, какое настроение у игроков?

— Настроение, понятно, не самое весёлое, потому что всё-таки мы идём не на том месте, на которое рассчитывали в таблице. Оно, скорее, рабочее, настроение. Ребята всё сами понимают и готовятся к играм второй половины регулярного чемпионата. Повторюсь ещё раз: мы очень плодотворно сейчас поработали в этом перерыве. Ребята полны решимости набирать очки, выигрывать, чтобы поправить турнирное положение и побороться за выход в плей-офф, — цитирует Мухометова пресс-служба клуба.