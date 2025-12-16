Сергей Калинин и Артур Тянулин дебютируют за свои клубы в матче «Лада» — ЦСКА

Нападающие Сергей Калинин и Артур Тянулин дебютируют за свои клубы во встрече «Лада» — ЦСКА. Клубы опубликовали состав на матч, который состоится сегодня, 16 декабря, в Тольятти и начнётся в 18:00 мск.
Калинин недавно подписал пробный контракт с армейцами, а Тянулин был обменян в «Ладу» из «Сочи».
Фото: ЦСКА
Фото: ХК «Лада»
34-летний Калинин выступал за ЦСКА с 2018-го по 2020-й и завоевал вместе с командой Кубок Гагарина. В КХЛ он также играл за «Авангард», СКА, «Трактор» и «Витязь». В 711 матчах в лиге Калинин набрал 230 (97+133) очков. В составе сборной России Сергей выиграл Олимпийские игры 2018 года и чемпионат мира — 2014.