Сергей Калинин и Артур Тянулин дебютируют за свои клубы в матче «Лада» — ЦСКА

Сергей Калинин и Артур Тянулин дебютируют за свои клубы в матче «Лада» — ЦСКА
Комментарии

Нападающие Сергей Калинин и Артур Тянулин дебютируют за свои клубы во встрече «Лада» — ЦСКА. Клубы опубликовали состав на матч, который состоится сегодня, 16 декабря, в Тольятти и начнётся в 18:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
ЦСКА
Москва
Калинин недавно подписал пробный контракт с армейцами, а Тянулин был обменян в «Ладу» из «Сочи».

Фото: ЦСКА

Фото: ХК «Лада»

34-летний Калинин выступал за ЦСКА с 2018-го по 2020-й и завоевал вместе с командой Кубок Гагарина. В КХЛ он также играл за «Авангард», СКА, «Трактор» и «Витязь». В 711 матчах в лиге Калинин набрал 230 (97+133) очков. В составе сборной России Сергей выиграл Олимпийские игры 2018 года и чемпионат мира — 2014.

