Дубль Кошелева принёс «Сибири» волевую победу в дерби с «Авангардом»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и омским «Авангардом». Принципиальная встреча закончилась победой новосибирского клуба со счётом 4:2.
На восьмой минуте матча счёт открыл форвард «Авангарда» Эндрю Потуральски с передач Майкла Маклауда и Константина Окулова. На последней минуте первого периода счёт сравнял Семён Кошелев. На первой минуте второго периода Антон Косолапов вывел «Сибирь» вперёд в счёте с передачи Тейлора Бека, набравшего первое очко после возвращения в новосибирский клуб. На 33-й минуте Кошелев оформил дубль. На последней минуте второго периода Константин Окулов сократил отставание в счёте. Голом в пустые ворота на последних секундах матча отметился Чейз Приски.
Таким образом, первое сибирское дерби сезона осталось за «Сибирью». Команды проведут ещё три встречи в текущем сезоне.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
