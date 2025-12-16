Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сибирь — Авангард, результат матча 16 декабря 2025 года, счет 4:2, КХЛ 2025/2026

Дубль Кошелева принёс «Сибири» волевую победу в дерби с «Авангардом»
Комментарии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и омским «Авангардом». Принципиальная встреча закончилась победой новосибирского клуба со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Маклауд, Окулов) – 07:57 (5x4)     1:1 Кошелев (Косолапов, Неколенко) – 19:29 (5x5)     2:1 Косолапов (Бек, Аланов) – 20:44 (5x4)     3:1 Кошелев (Валитов, Аланов) – 32:49 (5x5)     3:2 Окулов (Шарипзянов, Лажуа) – 39:02 (5x4)     4:2 Приски (Бек) – 59:59 (en)    

На восьмой минуте матча счёт открыл форвард «Авангарда» Эндрю Потуральски с передач Майкла Маклауда и Константина Окулова. На последней минуте первого периода счёт сравнял Семён Кошелев. На первой минуте второго периода Антон Косолапов вывел «Сибирь» вперёд в счёте с передачи Тейлора Бека, набравшего первое очко после возвращения в новосибирский клуб. На 33-й минуте Кошелев оформил дубль. На последней минуте второго периода Константин Окулов сократил отставание в счёте. Голом в пустые ворота на последних секундах матча отметился Чейз Приски.

Таким образом, первое сибирское дерби сезона осталось за «Сибирью». Команды проведут ещё три встречи в текущем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android