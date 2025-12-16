Главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустит матч с «Шанхаем» по состоянию здоровья

Главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустит встречу с «Шанхайскими Драконами» по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба петербургского клуба. Ожидается, что Ларионов поправится уже к следующему матчу СКА. На этой встрече его функции будет выполнять помощник Юрий Бабенко. Игра на стадионе «Ледовый» начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

Этот матч станет первым для обеих команд после перерыва на Кубок Первого канала. Это будет третья игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее команды одержали по одной победе. СКА расположился на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 39 очков. «Шанхайские Драконы» с 36 очками занимает девятую строчку в таблице Запада.

Выиграй iPhone 17 в новогоднем ледяном заезде ИГРАТЬ