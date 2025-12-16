Скидки
Крикунов — о Корешкове в «Тракторе»: российские тренеры грамотнее и сильнее канадских

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов оценил решение «Трактора» назначить Евгения Корешкова главным тренером команды. Ранее команду покинули канадские тренеры — Бенуа Гру и Рафаэль Рише.

«Смена вектора с канадского на российский – правильное решение. Считаю, наши специалисты сильнее, теоретическая база у них больше, плюс в основном все ребята сами играли тут. Думаю, российские тренеры грамотнее и сильнее канадских. А Женька Корешков был очень хорошим игроком. Много работал ассистентом, в том числе с Ротенбергом, набрался опыта. Ему давно пора было стать главным. Думаю, нормально у него всё получится с «Трактором», – цитирует Крикунова «Советский спорт».

