Ги Буше — о поражении от «Сибири»: знали, что соперник будет в огне

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение в принципиальном матче с «Сибирью» (2:4) и отметил отсутствие трафика перед воротами новосибирской команды.

«Мы знали, что противник сегодня будет в огне, настроен, у них вернулся Бек, новые игроки, новый тренер, потрясающая атмосфера на арене. Начали нормально, но потом нахватали удалений и потеряли инициативу. Во втором периоде становились лучше и лучше, по броскам было 19:6 в нашу пользу, но мы недостаточно создавали моментов под воротами, было мало трафика. Если этого не происходит, тяжело забивать голы», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.