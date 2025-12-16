Ги Буше — о поражении от «Сибири»: знали, что соперник будет в огне
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение в принципиальном матче с «Сибирью» (2:4) и отметил отсутствие трафика перед воротами новосибирской команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Маклауд, Окулов) – 07:57 (5x4) 1:1 Кошелев (Косолапов, Неколенко) – 19:29 (5x5) 2:1 Косолапов (Бек, Аланов) – 20:44 (5x4) 3:1 Кошелев (Валитов, Аланов) – 32:49 (5x5) 3:2 Окулов (Шарипзянов, Лажуа) – 39:02 (5x4) 4:2 Приски (Бек) – 59:59 (en)
«Мы знали, что противник сегодня будет в огне, настроен, у них вернулся Бек, новые игроки, новый тренер, потрясающая атмосфера на арене. Начали нормально, но потом нахватали удалений и потеряли инициативу. Во втором периоде становились лучше и лучше, по броскам было 19:6 в нашу пользу, но мы недостаточно создавали моментов под воротами, было мало трафика. Если этого не происходит, тяжело забивать голы», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Канадский нападающий Лоуренс покинул «Ладу» Официально
