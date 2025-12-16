Скидки
Хоккей Новости

«Считаю, что это был хороший гол». Буше — о незасчитанной шайбе «Авангарда»

«Считаю, что это был хороший гол». Буше — о незасчитанной шайбе «Авангарда»
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о незасчитанном голе в матче с «Сибирью» (2:4). После видеопросмотра арбитры встречи отменили взятие ворот из-за удара по шайбе ногой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Маклауд, Окулов) – 07:57 (5x4)     1:1 Кошелев (Косолапов, Неколенко) – 19:29 (5x5)     2:1 Косолапов (Бек, Аланов) – 20:44 (5x4)     3:1 Кошелев (Валитов, Аланов) – 32:49 (5x5)     3:2 Окулов (Шарипзянов, Лажуа) – 39:02 (5x4)     4:2 Приски (Бек) – 59:59 (en)    

«О незасчитанном голе. Считаю, что это был хороший гол. Я посмотрел видео: нога противника толкает ногу нашего, поэтому идёт движение по шайбе. Счёт мог становиться 2:2, а потом получили 1:3 – это другая история», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, первое сибирское дерби сезона осталось за «Сибирью». Команды проведут ещё три встречи в текущем сезоне.

Видео
Дубль Кошелева принёс «Сибири» волевую победу в дерби с «Авангардом»
