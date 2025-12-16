«Считаю, что это был хороший гол». Буше — о незасчитанной шайбе «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о незасчитанном голе в матче с «Сибирью» (2:4). После видеопросмотра арбитры встречи отменили взятие ворот из-за удара по шайбе ногой.

«О незасчитанном голе. Считаю, что это был хороший гол. Я посмотрел видео: нога противника толкает ногу нашего, поэтому идёт движение по шайбе. Счёт мог становиться 2:2, а потом получили 1:3 – это другая история», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, первое сибирское дерби сезона осталось за «Сибирью». Команды проведут ещё три встречи в текущем сезоне.