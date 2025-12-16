Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Буше — о Рафаэле Рише в тренерском штабе: когда Свитов вернётся, он покинет скамейку

Буше — о Рафаэле Рише в тренерском штабе: когда Свитов вернётся, он покинет скамейку
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о работе Рафаэля Рише в тренерском штабе омской команды.

— Расскажите о сфере работы Рафаэля Рише.
— Сегодня Рафаэль стоял на тренерском мостике, потому что он замещал Свитова, у которого был неудачный случай, из-за которого ему потребуется операция. Пока его нет, он выходит, но, когда Александр вернётся, Рише будет находиться наверху, под сводами арены. Будет наблюдать сверху, для того чтобы помогать нам по всем направлениям, проводить подготовку к матчам. Он будет помогать и команде ВХЛ, это ещё один специалист, который будет приносить пользу всей вертикали, он очень грамотный, у него глубокие знания игры, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Видео
Дубль Кошелева принёс «Сибири» волевую победу в дерби с «Авангардом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android