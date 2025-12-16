Буше — о Рафаэле Рише в тренерском штабе: когда Свитов вернётся, он покинет скамейку

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о работе Рафаэля Рише в тренерском штабе омской команды.

— Расскажите о сфере работы Рафаэля Рише.

— Сегодня Рафаэль стоял на тренерском мостике, потому что он замещал Свитова, у которого был неудачный случай, из-за которого ему потребуется операция. Пока его нет, он выходит, но, когда Александр вернётся, Рише будет находиться наверху, под сводами арены. Будет наблюдать сверху, для того чтобы помогать нам по всем направлениям, проводить подготовку к матчам. Он будет помогать и команде ВХЛ, это ещё один специалист, который будет приносить пользу всей вертикали, он очень грамотный, у него глубокие знания игры, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.