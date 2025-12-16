Ги Буше: дали возможность ребятам отдохнуть в паузе, нужно время для житейских радостей

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что предоставил игрокам команды отдых во время перерыва на Кубок Первого канала.

«Мы собрались командой лишь пару дней назад, у нас было три тренировки. Как команда мы в паузу ничего не делали, дали возможность ребятам отдохнуть. Каждый сам решал, чем заниматься. Все увиделись с семьями, я провёл время со своей возлюбленной, потому что всем нужно время для перезагрузки, житейские радости. По ходу сезона это не удаётся сделать. У того же Потуральски была возможность слетать домой, потому что у него крохотный малыш, которого он с лета не видел. Этого очень не хватает – немного проветрить голову и разгрузиться», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.