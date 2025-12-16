Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ги Буше: дали возможность ребятам отдохнуть в паузе, нужно время для житейских радостей

Ги Буше: дали возможность ребятам отдохнуть в паузе, нужно время для житейских радостей
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что предоставил игрокам команды отдых во время перерыва на Кубок Первого канала.

«Мы собрались командой лишь пару дней назад, у нас было три тренировки. Как команда мы в паузу ничего не делали, дали возможность ребятам отдохнуть. Каждый сам решал, чем заниматься. Все увиделись с семьями, я провёл время со своей возлюбленной, потому что всем нужно время для перезагрузки, житейские радости. По ходу сезона это не удаётся сделать. У того же Потуральски была возможность слетать домой, потому что у него крохотный малыш, которого он с лета не видел. Этого очень не хватает – немного проветрить голову и разгрузиться», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Видео
Дубль Кошелева принёс «Сибири» волевую победу в дерби с «Авангардом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android