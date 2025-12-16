«Победа над таким мощным соперником придаст энергию». Люзенков — о матче с «Авангардом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о победе в матче с принципиальным соперником «Авангардом» (4:2) и отметил самоотверженную игру хоккеистов новосибирской команды.

«Очень серьёзный соперник – везде играет в давление. Мы к этому готовились. Хорошо, что ребята выиграли у такого мощного соперника, это придаст энергию. Здорово блокировали броски, это важный компонент, преодолели отметку 20 по этому показателю, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Таким образом, первое сибирское дерби сезона осталось за «Сибирью». Команды проведут ещё три встречи в текущем сезоне.