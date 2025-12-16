«Победа над таким мощным соперником придаст энергию». Люзенков — о матче с «Авангардом»
Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о победе в матче с принципиальным соперником «Авангардом» (4:2) и отметил самоотверженную игру хоккеистов новосибирской команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Маклауд, Окулов) – 07:57 (5x4) 1:1 Кошелев (Косолапов, Неколенко) – 19:29 (5x5) 2:1 Косолапов (Бек, Аланов) – 20:44 (5x4) 3:1 Кошелев (Валитов, Аланов) – 32:49 (5x5) 3:2 Окулов (Шарипзянов, Лажуа) – 39:02 (5x4) 4:2 Приски (Бек) – 59:59 (en)
«Очень серьёзный соперник – везде играет в давление. Мы к этому готовились. Хорошо, что ребята выиграли у такого мощного соперника, это придаст энергию. Здорово блокировали броски, это важный компонент, преодолели отметку 20 по этому показателю, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Таким образом, первое сибирское дерби сезона осталось за «Сибирью». Команды проведут ещё три встречи в текущем сезоне.
