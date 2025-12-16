«Автомобилист» уступил «Барысу» на домашней площадке в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и казахстанским «Барысом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Барыс
Астана
0:1 Симонов (Данияр) – 25:58 (5x5) 0:2 Веккионе (Морелли, Панюков) – 37:26 (5x5) 1:2 Осипов (Буше, Каштанов) – 50:21 (5x4) 1:3 Симонов (Данияр, Томпсон) – 51:31 (5x5) 1:4 Уиллман (Морелли) – 57:45 (en)
Дублем в составе «Барыса» отметился Семён Симонов. Ещё один гол забил Майк Веккионе. Две результативные передачи на свой счёт записал Самат Данияр. К 38-й минуте матча «Барыс» вёл со счётом 2:0. «Автомобилист» смог размочить счёт лишь на 51-й минуте встречи, когда голом в большинстве отметился Максим Осипов с передач Рида Буше и Артёма Каштанова. Голом в пустые ворота в концовке матча отметился форвард «Барыса» Макс Уиллман.
