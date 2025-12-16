«Видели последние пять секунд?» Люзенков — о дебюте Бека за «Сибирь»
Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков оценил дебютный матч канадского нападающего Тейлора Бека после возвращения в новосибирский клуб. Форвард отметился двумя результативными передачами и помог одержать победу во встрече с омским «Авангардом» со счётом 4:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Маклауд, Окулов) – 07:57 (5x4) 1:1 Кошелев (Косолапов, Неколенко) – 19:29 (5x5) 2:1 Косолапов (Бек, Аланов) – 20:44 (5x4) 3:1 Кошелев (Валитов, Аланов) – 32:49 (5x5) 3:2 Окулов (Шарипзянов, Лажуа) – 39:02 (5x4) 4:2 Приски (Бек) – 59:59 (en)
— Оцените игру Тейлора Бека после возвращения.
— Видели последние пять секунд? Он встал на вбрасывание, думая, что он его выиграет. И он сделал это. Это показатель игры, Тейлор является лидером, он не любит проигрывать и этим заводит партнёров, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
