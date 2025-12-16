«Видели последние пять секунд?» Люзенков — о дебюте Бека за «Сибирь»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков оценил дебютный матч канадского нападающего Тейлора Бека после возвращения в новосибирский клуб. Форвард отметился двумя результативными передачами и помог одержать победу во встрече с омским «Авангардом» со счётом 4:2.

— Оцените игру Тейлора Бека после возвращения.

— Видели последние пять секунд? Он встал на вбрасывание, думая, что он его выиграет. И он сделал это. Это показатель игры, Тейлор является лидером, он не любит проигрывать и этим заводит партнёров, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.