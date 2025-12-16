Скидки
Люзенков прокомментировал слухи о переходе Бердина из «Ак Барса» в «Сибирь»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал слухи о переходе вратаря Михаила Бердина из «Ак Барса» в новосибирский клуб.

— Под слухами о переходе Бердина есть почва?
— Не знаю, варианты с вратарями были, но пока подтверждения нет, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В Казани недовольны выступлениями Бердина на старте сезона, он тренируется уже несколько недель вне основного состава. В клубе рассматривают возможность как активнее использовать Максима Арефьева в качестве второго вратаря, так и приобрести другого голкипера вместо Михаила в пару к Тимуру Билялову.

При этом на текущий момент конкретных вариантов возможной сделки не просматривается, существует вероятность, что вратарь так и останется до конца сезона в «Ак Барсе».

Комментарии
