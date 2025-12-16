Скидки
Главная Хоккей Новости

«Настрой у нас запредельный». Вячеслав Козлов — о дерби «Динамо» со «Спартаком»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался перед дерби со «Спартаком».

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й период
0 : 0
Спартак
Москва

— Сегодня с первых минут ворота будет защищать Владислав Подъяпольский. Он не играл с конца ноября. Не было опасений, что сможет сыграть не так хорошо?
— Думаю, что он готов. Влад отдохнул и подготовился. Он наш первый номер, поэтому, думаю, что проблем не будет. Он должен справиться и с давлением, и с тем, что долго не играл. Время покажет.

— Максим Моторыгин провёл до паузы хороший отрезок. Как обычно объясняют в таких ситуациях вратарю, почему он не в заявке?
— Да, у Макса была хорошая серия. Но он провёл два матча за сборную России и получил там небольшое повреждение, поэтому сегодня он вне заявки.

— Первая ваша игра в качестве главного тренера была против «Спартака». Добавляет ли это сегодня мотивации выступить лучше?
— На такие матчи мотивация не нужна. Сегодня будет полный стадион, и ребята все понимают. Настрой у нас запредельный, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

