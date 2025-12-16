Василий Атанасов получил травму после толчка на борт от игрока «Нефтехимика»
В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и нижегородским «Торпедо». После первого периода впереди хозяева со счётом 1:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Перерыв
2 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Артамонов (Митякин, Федотов) – 03:52 (5x5) 2:0 Дергачёв (Федотов, Душак) – 31:02 (5x4) 2:1 Ткачёв (Виноградов, Бойков) – 38:23 (5x5)
В начале первого периода нападающий «Торпедо» Василий Атанасов получил травму после толчка на борт от форварда «Нефтехимика» Матвея Надворного. Моментально за партнёра по команде заступился Антон Сизов и подрался с обидчиком. Атанасов некоторое время не мог подняться со льда и покинул площадку при помощи партнёра по команде.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
