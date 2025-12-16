Василий Атанасов получил травму после толчка на борт от игрока «Нефтехимика»

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и нижегородским «Торпедо». После первого периода впереди хозяева со счётом 1:0.

В начале первого периода нападающий «Торпедо» Василий Атанасов получил травму после толчка на борт от форварда «Нефтехимика» Матвея Надворного. Моментально за партнёра по команде заступился Антон Сизов и подрался с обидчиком. Атанасов некоторое время не мог подняться со льда и покинул площадку при помощи партнёра по команде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.