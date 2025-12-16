Хмелевски забил гол в каждом из трёх матчей с «Салаватом» с момента перехода в «Ак Барс»
В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Идёт второй период — счёт 3:1 в пользу казанцев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Перерыв
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Терехов (Лямкин, Биро) – 05:31 (5x5) 1:1 Ян – 06:26 (5x5) 2:1 Семёнов (Барабанов) – 17:17 (4x5) 3:1 Хмелевски (Миллер, Лямкин) – 18:49 (5x5) 4:1 Яшкин (Барабанов, Князев) – 33:02 (5x5) 4:2 Броссо (Ян, Берлёв) – 37:51 (5x4)
В концовке первого периода заброшенной шайбой отметился нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски. Форвард отмечался голом в каждой из трёх встреч с «Салаватом Юлаевым» с момента перехода из уфимского клуба по ходу текущего сезона.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Салават Юлаев» в конце сентября обменял Александра Хмелевски в «Ак Барс» на защитника Уайатта Калинюка и денежную компенсацию.
