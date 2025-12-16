Хмелевски забил гол в каждом из трёх матчей с «Салаватом» с момента перехода в «Ак Барс»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Идёт второй период — счёт 3:1 в пользу казанцев.

В концовке первого периода заброшенной шайбой отметился нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски. Форвард отмечался голом в каждой из трёх встреч с «Салаватом Юлаевым» с момента перехода из уфимского клуба по ходу текущего сезона.

«Салават Юлаев» в конце сентября обменял Александра Хмелевски в «Ак Барс» на защитника Уайатта Калинюка и денежную компенсацию.