Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кравец — о победе «Барыса» над «Автомобилистом»: поздравляю Казахстан с Днём независимости

Кравец — о победе «Барыса» над «Автомобилистом»: поздравляю Казахстан с Днём независимости
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Автомобилистом» и поздравил Казахстан с Днём независимости.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Барыс
Астана
0:1 Симонов (Данияр) – 25:58 (5x5)     0:2 Веккионе (Морелли, Панюков) – 37:26 (5x5)     1:2 Осипов (Буше, Каштанов) – 50:21 (5x4)     1:3 Симонов (Данияр, Томпсон) – 51:31 (5x5)     1:4 Уиллман (Морелли) – 57:45 (en)    

«Хочу поздравить Казахстан с праздником, Днём независимости. Рад, что в этот день мы победили, весь Казахстан с победой. Готовились к игре, понимали, что серьёзный соперник, все четыре звена игроков с мастерством, вратари, непросто такую команду обыграть. Рад, что ребята проявили дисциплину, терпение в обороне. Трудный был второй период: дважды забили, но голы были после контратак.

Третий период — «Автомобилист» реализовал ненужное удаление, однако в следующей смене забили. Важно, что много старались бросать защитники, «Автомобилист» низко играет, хотели использовать защитников. Это одна победа, надо двигаться дальше, дальше у нас серьёзный соперник, московское «Динамо».

— Медленно команды вошли в матч. Не повлияла ли на это пауза?
— Часть правды в этом есть. С одной стороны, сложно, но ребята соскучились по игре, так что было 50/50.

— Никто из лидеров не уезжал в сборную. Это помогло при подготовке?
— В сборную ездили те, кого хотели проверить. Те, кто играет у нас, на 100% попадает в сборную, на турнир ездили другие игроки. У нас было три хороших дня, потренировались. У нас не так много игроков, было важно и потренироваться, и отдохнуть.

— Не является ли для вас «Автомобилист» удобным соперником?
— Нет удобных соперников. Так складывается игра, у нас получается игра с этой командой, находим пути для победы, правильную работу, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
«Автомобилист» уступил «Барысу» на домашней площадке в Екатеринбурге
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android