Кравец — о победе «Барыса» над «Автомобилистом»: поздравляю Казахстан с Днём независимости

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Автомобилистом» и поздравил Казахстан с Днём независимости.

«Хочу поздравить Казахстан с праздником, Днём независимости. Рад, что в этот день мы победили, весь Казахстан с победой. Готовились к игре, понимали, что серьёзный соперник, все четыре звена игроков с мастерством, вратари, непросто такую команду обыграть. Рад, что ребята проявили дисциплину, терпение в обороне. Трудный был второй период: дважды забили, но голы были после контратак.

Третий период — «Автомобилист» реализовал ненужное удаление, однако в следующей смене забили. Важно, что много старались бросать защитники, «Автомобилист» низко играет, хотели использовать защитников. Это одна победа, надо двигаться дальше, дальше у нас серьёзный соперник, московское «Динамо».

— Медленно команды вошли в матч. Не повлияла ли на это пауза?

— Часть правды в этом есть. С одной стороны, сложно, но ребята соскучились по игре, так что было 50/50.

— Никто из лидеров не уезжал в сборную. Это помогло при подготовке?

— В сборную ездили те, кого хотели проверить. Те, кто играет у нас, на 100% попадает в сборную, на турнир ездили другие игроки. У нас было три хороших дня, потренировались. У нас не так много игроков, было важно и потренироваться, и отдохнуть.

— Не является ли для вас «Автомобилист» удобным соперником?

— Нет удобных соперников. Так складывается игра, у нас получается игра с этой командой, находим пути для победы, правильную работу, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.