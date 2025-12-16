ХК ЦСКА в третий раз в сезоне обыграл «Ладу», Полтапов набрал три очка

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и столичным ЦСКА. Победу одержали армейцы со счётом 4:2.

Голом и двумя результативными передачами отметился нападающий ЦСКА Прохор Полтапов. Ещё по голу в составе армейской команды забили Павел Карнаухов, Джереми Рой и Денис Гурьянов. В составе «Лады» заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов и Артур Тянулин, проводивший свой дебютный матч за тольяттинский клуб после обмена из «Сочи».

Таким образом, ЦСКА в третий раз в сезонн обыграл «Ладу». Команды встретятся ещё раз 17 февраля.