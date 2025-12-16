Скидки
Лада — ЦСКА, результат матча 16 декабря 2025 года, счет 2:4, КХЛ 2025/2026

ХК ЦСКА в третий раз в сезоне обыграл «Ладу», Полтапов набрал три очка
В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и столичным ЦСКА. Победу одержали армейцы со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Карнаухов (Абрамов, Полтапов) – 06:21 (5x4)     0:2 Рой (Соркин, Полтапов) – 18:34 (5x4)     0:3 Полтапов (Коваленко) – 20:59 (5x5)     1:3 Бурдасов (Граовац) – 24:18 (5x5)     1:4 Гурьянов (Зернов, Коваленко) – 32:56 (5x4)     2:4 Тянулин (Бурдасов, Сёмин) – 33:50 (5x5)    

Голом и двумя результативными передачами отметился нападающий ЦСКА Прохор Полтапов. Ещё по голу в составе армейской команды забили Павел Карнаухов, Джереми Рой и Денис Гурьянов. В составе «Лады» заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов и Артур Тянулин, проводивший свой дебютный матч за тольяттинский клуб после обмена из «Сочи».

Таким образом, ЦСКА в третий раз в сезонн обыграл «Ладу». Команды встретятся ещё раз 17 февраля.

Комментарии
