Заварухин после поражения «Автомобилиста»: извиняюсь перед болельщиками за невзрачный матч

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин извинился перед болельщиками за поражение в домашнем матче с «Барысом» (1:4).

«Много стыков и борьбы в первом периоде, во втором не получились командные действия, индивидуальные ошибки привели к пропущенным голам. Плохо шайба ходила, неточные пасы, командные действия сказались на результате. Пытались вытащить игру, не получилось. Хочу извиниться перед болельщиками за невзрачный матч, был разговор с парнями в раздевалке: нельзя так играть, особенно перед своей публикой.

— Опять команда сложно выходит на встречи после паузы в чемпионате. В чём причина?

— Игровой ритм, все немного в разном состоянии: кто-то из сборной, кто-то болел. Будем корректировать, чтобы ребята пришли в оптимальную форму. Старались в паузе давать выходные, не скажу, что была идеальная форма, но командные действия — это основное, и не было атак, которые нужны.

— Какое состояние у травмированных Денежкина и Да Косты?

— Денежкин пока не выходил на лёд, занимается по индивидуальной программе. Да Коста в ближайших матчах, надеемся, появится.

— Как отыграл молодой Овчинников?

— Кто-то переболел, коснулось нас, как и всей страны. Есть ребята, которые тяжело болели, не хотели форсировать. Пробовали и Тарасова, и Исаева, выбрали Овчинникова.

— Стало известно, что вы будете тренировать команду Урала на Матче звёзд КХЛ. Как отреагировали?

— Это здорово, но голова пока была занята подготовкой к матчам, к чемпионату. На сегодня основная работа здесь, каждая игра у нас важная, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.