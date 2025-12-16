Скидки
Заварухин после поражения «Автомобилиста»: извиняюсь перед болельщиками за невзрачный матч

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин извинился перед болельщиками за поражение в домашнем матче с «Барысом» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Барыс
Астана
0:1 Симонов (Данияр) – 25:58 (5x5)     0:2 Веккионе (Морелли, Панюков) – 37:26 (5x5)     1:2 Осипов (Буше, Каштанов) – 50:21 (5x4)     1:3 Симонов (Данияр, Томпсон) – 51:31 (5x5)     1:4 Уиллман (Морелли) – 57:45 (en)    

«Много стыков и борьбы в первом периоде, во втором не получились командные действия, индивидуальные ошибки привели к пропущенным голам. Плохо шайба ходила, неточные пасы, командные действия сказались на результате. Пытались вытащить игру, не получилось. Хочу извиниться перед болельщиками за невзрачный матч, был разговор с парнями в раздевалке: нельзя так играть, особенно перед своей публикой.

— Опять команда сложно выходит на встречи после паузы в чемпионате. В чём причина?
— Игровой ритм, все немного в разном состоянии: кто-то из сборной, кто-то болел. Будем корректировать, чтобы ребята пришли в оптимальную форму. Старались в паузе давать выходные, не скажу, что была идеальная форма, но командные действия — это основное, и не было атак, которые нужны.

— Какое состояние у травмированных Денежкина и Да Косты?
— Денежкин пока не выходил на лёд, занимается по индивидуальной программе. Да Коста в ближайших матчах, надеемся, появится.

— Как отыграл молодой Овчинников?
— Кто-то переболел, коснулось нас, как и всей страны. Есть ребята, которые тяжело болели, не хотели форсировать. Пробовали и Тарасова, и Исаева, выбрали Овчинникова.

— Стало известно, что вы будете тренировать команду Урала на Матче звёзд КХЛ. Как отреагировали?
— Это здорово, но голова пока была занята подготовкой к матчам, к чемпионату. На сегодня основная работа здесь, каждая игра у нас важная, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Новости. Хоккей
