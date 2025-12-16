«Вначале очень нервничал». Бек — о первом матче за «Сибирь» после возвращения
Нападающий «Сибири» Тейлор Бек прокомментировал свой первый матч после возвращения в новосибирский клуб. Форвард отметился двумя передачами во встрече с «Авангардом» (4:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Маклауд, Окулов) – 07:57 (5x4) 1:1 Кошелев (Косолапов, Неколенко) – 19:29 (5x5) 2:1 Косолапов (Бек, Аланов) – 20:44 (5x4) 3:1 Кошелев (Валитов, Аланов) – 32:49 (5x5) 3:2 Окулов (Шарипзянов, Лажуа) – 39:02 (5x4) 4:2 Приски (Бек) – 59:59 (en)
— Поделитесь эмоциями после возвращения.
— Очень тепло встретили, вначале очень нервничал. Добились важной победы, у нашей команды есть потенциал.
— Пока вас не было, команда существенно видоизменилась. Как это ощущалось?
— Да, было немного необычно, по сути, новая команда. Но, главное, что все верят в то, что делают.
— Вы давно не играли, как вошли в матч?
— Да, давно не играл, но потом вошёл в матч, расслабился. Стало легче, — передаёт слова Бека корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
