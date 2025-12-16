«Вначале очень нервничал». Бек — о первом матче за «Сибирь» после возвращения

Нападающий «Сибири» Тейлор Бек прокомментировал свой первый матч после возвращения в новосибирский клуб. Форвард отметился двумя передачами во встрече с «Авангардом» (4:2).

— Поделитесь эмоциями после возвращения.

— Очень тепло встретили, вначале очень нервничал. Добились важной победы, у нашей команды есть потенциал.

— Пока вас не было, команда существенно видоизменилась. Как это ощущалось?

— Да, было немного необычно, по сути, новая команда. Но, главное, что все верят в то, что делают.

— Вы давно не играли, как вошли в матч?

— Да, давно не играл, но потом вошёл в матч, расслабился. Стало легче, — передаёт слова Бека корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.