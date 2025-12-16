Бек — о литере альтернативного капитана на матч с «Авангардом»: для меня это был сюрприз

Нападающий «Сибири» Тейлор Бек оценил тот факт, что в первом матче после возвращения в новосибирский клуб он был назначен альтернативным капитаном команды. Форвард отметился двумя передачами во встрече с «Авангардом» (4:2).

— Литера альтернативного капитана – знак доверия от тренеров?

— Да, для меня это был сюрприз. Я всегда стараюсь показать свои лучшие качества, — передаёт слова Бека корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В КХЛ 34-летний нападающий выступал за «Автомобилист», «Куньлунь Ред Стар», «Авангард», «Металлург», минское «Динамо» и «Сибирь». Всего на его счету 486 матчей в лиге и 376 (123+253) очков. За «Женева-Серветт» хоккеист провёл шесть игр, в которых результативными действиями не отметился.