Бек — о литере альтернативного капитана на матч с «Авангардом»: для меня это был сюрприз
Нападающий «Сибири» Тейлор Бек оценил тот факт, что в первом матче после возвращения в новосибирский клуб он был назначен альтернативным капитаном команды. Форвард отметился двумя передачами во встрече с «Авангардом» (4:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Маклауд, Окулов) – 07:57 (5x4) 1:1 Кошелев (Косолапов, Неколенко) – 19:29 (5x5) 2:1 Косолапов (Бек, Аланов) – 20:44 (5x4) 3:1 Кошелев (Валитов, Аланов) – 32:49 (5x5) 3:2 Окулов (Шарипзянов, Лажуа) – 39:02 (5x4) 4:2 Приски (Бек) – 59:59 (en)
— Литера альтернативного капитана – знак доверия от тренеров?
— Да, для меня это был сюрприз. Я всегда стараюсь показать свои лучшие качества, — передаёт слова Бека корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
В КХЛ 34-летний нападающий выступал за «Автомобилист», «Куньлунь Ред Стар», «Авангард», «Металлург», минское «Динамо» и «Сибирь». Всего на его счету 486 матчей в лиге и 376 (123+253) очков. За «Женева-Серветт» хоккеист провёл шесть игр, в которых результативными действиями не отметился.
