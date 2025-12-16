Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бек — о литере альтернативного капитана на матч с «Авангардом»: для меня это был сюрприз

Бек — о литере альтернативного капитана на матч с «Авангардом»: для меня это был сюрприз
Комментарии

Нападающий «Сибири» Тейлор Бек оценил тот факт, что в первом матче после возвращения в новосибирский клуб он был назначен альтернативным капитаном команды. Форвард отметился двумя передачами во встрече с «Авангардом» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Маклауд, Окулов) – 07:57 (5x4)     1:1 Кошелев (Косолапов, Неколенко) – 19:29 (5x5)     2:1 Косолапов (Бек, Аланов) – 20:44 (5x4)     3:1 Кошелев (Валитов, Аланов) – 32:49 (5x5)     3:2 Окулов (Шарипзянов, Лажуа) – 39:02 (5x4)     4:2 Приски (Бек) – 59:59 (en)    

— Литера альтернативного капитана – знак доверия от тренеров?
— Да, для меня это был сюрприз. Я всегда стараюсь показать свои лучшие качества, — передаёт слова Бека корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В КХЛ 34-летний нападающий выступал за «Автомобилист», «Куньлунь Ред Стар», «Авангард», «Металлург», минское «Динамо» и «Сибирь». Всего на его счету 486 матчей в лиге и 376 (123+253) очков. За «Женева-Серветт» хоккеист провёл шесть игр, в которых результативными действиями не отметился.

Материалы по теме
«Вначале очень нервничал». Бек — о первом матче за «Сибирь» после возвращения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android